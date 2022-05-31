"Ювентус" нашел замену Морате в Лиге 1

Фото: твиттер Аркадиуша Милика/Автор неизвестен

"Ювентус" проявляет интерес к польскому нападающему "Марселя" Аркадиушу Милику, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Ювентуса" Милик может заменить испанского форварда Альваро Морату, который, по всей видимости, вернется в "Атлетико", так как туринцы не могут договориться о сумме его трансфера.

В нынешнем сезоне 28-летний Милик провел за "Марсель" 37 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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