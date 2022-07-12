"Ювентус" нашел замену де Лигту в Ла Лиге

Фото: твиттер Пау Торреса/Автор неизвестен

"Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торреса, сообщает Sky Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру испанца в качестве замены голландцу Маттейсу де Лигту, который близок к переходу в "Баварию".

В прошлом сезоне 25-летний Торрес провел за "Вильярреал" 46 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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