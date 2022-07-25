"Ювентус" нашел альтернативу Морате в "МЮ"

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"Ювентус" нашел альтернативу Морате в "МЮ"

Фото: твиттер Антони Марсьяля/Автор неизвестен

"Ювентус" проявляет интерес к французскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялю, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру француза в качестве альтернативы форварду "Атлетико" Альваро Морате.

26-летний Марсьяль выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года, провел за клуб 269 матчей во всех турнирах, забил 79 голов и отдал 50 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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