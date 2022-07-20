"Ювентус" надеется вернуть Морату
Фото: твиттер Альваро Мораты/Автор неизвестен
"Ювентус" начал работу над возвращением в команду форварда Альваро Мораты.
Отметим, что оба последних сезона нападающий провел в туринском клубе на правах аренды, а права на футболиста принадлежат "Атлетико".
Туринский клуб мог выкупить футболиста за 35 млн евро, но отказался платить за него столько.
По данным La Gazzetta dello Sport, "Атлетико" может продать форварда за 20 миллионов.
В минувшем сезоне 29-летний Мората провел за "Ювентус" 48 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2023 года.
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|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|20
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