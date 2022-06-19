"Ювентус" начал переговоры с Ди Марией

Фото: твиттер Анхеля Ди Марии/Автор неизвестен

"Ювентус" начал переговоры о переходе аргентинского нападающего Анхеля Ди Марии, который 30 июня получит статус свободного агента.

Как пишет Goal, итальянский гранд просит 34-летнего Ди Марии дать ответ до конца выходных.

Сам аргентинец хочет подписать контракт с итальянской командой на год, в то время как туринцы рассчитывают подписать с Ди Марией долгосрочный контракт.

В минувшем сезоне Ди Мария сыграл в 31 матче за "ПСЖ", в которых забил пять мячей и отдал девять результативных передач.

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