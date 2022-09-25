"Ювентус" нацелился на защитника ПСЖ

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"Ювентус" нацелился на защитника ПСЖ

Фото: твиттер Хуана Берната/Автор неизвестен

"Ювентус" проявляет интерес к испанскому защитнику ПСЖ Хуану Бернату, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Испанец может согласиться на переход, так как не имеет твердого места в основном составе парижан.

29-летний Бернат в нынешнем сезоне провел за ПСЖ шесть матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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