"Ювентус" нацелился на защитника из Бундеслиги
Фото: твиттер Рами Бенсебаини/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к левому защитнику менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Алжира Рами Бенсебаини, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Туринцы надеются купить игрока за 4-5 миллионов евро, так как его контракт истекает летом 2023 года.
В нынешнем сезоне 27-летний Бенсебаини провел за "Боруссию" семь матчей и забил три гола.
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|Шальке
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|Унион Берлин
|32
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|Аугсбург
|32
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