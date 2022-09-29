"Ювентус" нацелился на защитника из Бундеслиги

Фото: твиттер Рами Бенсебаини/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к левому защитнику менхенгладбахской "Боруссии" и сборной Алжира Рами Бенсебаини, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Туринцы надеются купить игрока за 4-5 миллионов евро, так как его контракт истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Бенсебаини провел за "Боруссию" семь матчей и забил три гола.

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