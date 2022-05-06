"Ювентус" нацелился на защитника "Челси"

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"Ювентус" нацелился на защитника "Челси"

Фото: твиттер Эмерсона/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Челси" Эмерсону, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 27-летний Эмерсон выступает за "Лион" на правах аренды. За французский клуб он провел 34 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Челси" действует до лета 2024 года.

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