"Ювентус" нацелился на полузащитника "Челси"

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"Ювентус" нацелился на полузащитника "Челси"

Фото: твиттер Кристиана Пулишича/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику лондонского "Челси" и сборной США Кристиану Пулишичу, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста следующим летом. Представители туринцев уже начали переговоры с агентом американца.

В нынешнем сезоне 24-летний Пулишич провел за "Челси" восемь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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