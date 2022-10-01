"Ювентус" нацелился на многолетнего лидера "Барселоны"

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"Ювентус" нацелился на многолетнего лидера "Барселоны"

Фото: твиттер Жорди Альбы\Автор неизвестен

"Ювентус" нацелен усилить свой состав защитником "Барселоны" Жорди Альбой.

Как пишет Diario Sport, итальянский гранд уже обратился к "Барселоне" по поводу возможности зимнего трансфера левого защитника.

Скорее всего, речь идет об аренде футболиста, при этом туринский клуб готов взять на себя зарплату Альбы.

В то же время "Барса" согласна расстаться с 33-летним футболистом и открыта к переговорам о трансфере.

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