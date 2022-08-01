"Ювентус" нацелился на лидера "Лацио"

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"Ювентус" нацелился на лидера "Лацио"

Фото: твиттер Сергея Милинковича-Савича/Автор неизвестен

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Лацио" и сборной Сербии Сергею Милинкович-Савичу, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, туринский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Римляне оценивают игрока не менее, чем в 60 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ньюкасл".

В прошлом сезоне 27-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 47 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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