"Ювентус" нацелился на Кулибали

Фото: твиттер Калиду Кулибали/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к сенегальскому защитнику неаполитанского "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, туринцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Наполи" может согласиться продать игрока, так как его контракт истекает через год. Ранее сообщалось, что африканцем интересуется "Барселона",

В минувшем сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 34 матча во все турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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