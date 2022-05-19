"Ювентус" нацелился на хавбека "Шахтера"

Фото: твиттер Давида Нереса/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику донецкого "Шахтера" Давиду Нересу, сообщает UOL Esporte.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Нерес перейдет в "Бенфику", но сделка затянулась, так как португальцы не могут удовлетворить требования бразильца по зарплате.

25-летний Нерес перешел в "Шахтер" из "Аякса" в январе 2022 года за 14 миллионов евро, но за украинский клуб не провел ни одного матча.

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