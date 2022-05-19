"Ювентус" нацелился на хавбека "Шахтера"
Фото: твиттер Давида Нереса/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику донецкого "Шахтера" Давиду Нересу, сообщает UOL Esporte.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Нерес перейдет в "Бенфику", но сделка затянулась, так как португальцы не могут удовлетворить требования бразильца по зарплате.
25-летний Нерес перешел в "Шахтер" из "Аякса" в январе 2022 года за 14 миллионов евро, но за украинский клуб не провел ни одного матча.
Не пропустите: Перишич не перейдет в "Ювентус". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Экс-тренер "Баварии" возглавит "Вольфсбург"
-
"Гамбург" выиграл первый переходной матч за место в Бундеслиге
-
В "Ростове" отреагировали на слухи о переезде клуба в другой город
-
В Серии А выбрали лучшего тренера апреля
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на американца из "Барселоны"
-
"Бавария" не может договориться с Нойером: названа причина
-
"Ювентус" нацелился на хавбека "Шахтера"
-
Мхитарян может перейти в топ-клуб Серии А
-
"Барселона" может подписать летом девять игроков
-
Лангле может оказаться в АПЛ
-
Погба договорился с "Манчестер Сити", но отказался в последний момент
-
"Барселона" предложила "Валенсии" трех игроков
-
"Штутгарт" выкупил защитника "Арсенала"
-
Дибала провел переговоры с тремя клубами АПЛ
-
Семак поделился мнением о Fan-ID
-
Легенда "Интера" может покинуть клуб
-
"Ювентус" хочет пригласить Зидана
-
Канте прокомментировал нынешний сезон для "Челси"
-
Левандовски не ведет переговоры ни с кем, кроме "Барселоны"
-
"Реал Мадрид" официально объявил о новой сделке по "Сантьяго Бернабеу"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17