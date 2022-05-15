"Ювентус" нацелился на форварда "Аталанты"

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"Ювентус" нацелился на форварда "Аталанты"

Фото: твиттер Луиса Муриэля/Автор неизвестен

"Ювентус" проявляет интерес к колумбийскому нападающему "Аталанты" Луису Муриэлю, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, туринский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также форвардом интересуется "Рома".

В нынешнем сезоне 31-летний Муриэль провел за "Аталанту" 38 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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