"Ювентус" нацелился на бразильца из АПЛ

Фото: твиттер Дугласа Луиса/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику бирмингемской "Астон Виллы" и сборной Бразилии Дугласа Луиса, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне 24-летний Луис провел за "Астон Виллу" четыре матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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