"Ювентус" на 96-й минуте упустил победу над "Лацио"
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 37-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с римским "Лацио" со счетом 2:2.
Хозяева выигрывали после первого тайма с преимуществом в два мяча, отличились Душан Влахович и Альваро Мората. Впрочем, во второй половине встречи гости сумели отыграться благодаря автоголу Алекса Сандро и голу Сергея Милинковича-Савича.
"Ювентус", набрав 70 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 63 очками остался на пятой позиции.
"Ювентус" – "Лацио" - 2:2 (2:0)
Голы: Влахович, 10 - 1:0, Мората, 36 - 2:0, Алекс Сандро, 51 (автогол) - 2:1, Милинкович-Савич, 90+6 - 2:2
"Ювентус": Перин, Кьеллини (де Лигт, 18), Бонуччи, Алекс Сандро, Локателли (Аке, 62), Миретти, Куадрадо, Мората (Пеллегрини, 62), Дибала (Палумбо, 78), Бернардески, Влахович (Кин, 62).
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Габаррон, Марушич, Луис Альберто (Башич, 76), Катальди (Лейва, 77), Милинкович-Савич, Ладзари (Раду, 84), Дзакканьи, Фелипе Андерсон, Жоване Кабрал (Педро, 52).
Не пропустите: "Бавария" нашла замену Левандовски в АПЛ. | https://dailysports.net
главное
-
Победы "Милана" и "Интера", потеря "Ювентуса", позор "Фиорентины": результаты 37-го тура Серии А
-
"Арсенал" проиграл "Ньюкаслу" и может не попасть в ЛЧ
-
Мане обошел Салаха в рейтинге претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal
-
Мбаппе еще не подписал контракт с "Реалом"
-
"Бавария" нашла замену Левандовски в АПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 мая
-
Победы "Милана" и "Интера", потеря "Ювентуса", позор "Фиорентины": результаты 37-го тура Серии А
-
"Арсенал" проиграл "Ньюкаслу" и может не попасть в ЛЧ
-
"Ювентус" на 96-й минуте упустил победу над "Лацио"
-
Мане обошел Салаха в рейтинге претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal
-
Мбаппе еще не подписал контракт с "Реалом"
-
Агент Языджи высказался о будущем игрока в ЦСКА
-
"Бавария" нашла замену Левандовски в АПЛ
-
Ибрагимович разбил окно в автобусе "Милана"
-
Суаресом интересуются два известных клуба
-
"Ювентус" провел переговоры с Погба
-
Названа сумма возможного трансфера Мудрика в "Байер"
-
"Фиорентина" Кокорина потерпела разгромное поражение в Серии А
-
Агент Бэйла высказался о будущем игрока
-
Де Дзерби может покинуть "Шахтер"
-
"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Тчуамени
-
Хавбек "РБ Лейпциг" признан лучшим игроком Бундеслиги
-
Левандовски может перейти в "Челси"
-
"Барселона" встретилась с агентом Гави: подробности
-
Клопп высказался о финале Лиги чемпионов с "Реалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17