"Ювентус" на 96-й минуте упустил победу над "Лацио"

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"Ювентус" на 96-й минуте упустил победу над "Лацио"

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Италии туринский "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с римским "Лацио" со счетом 2:2.

Хозяева выигрывали после первого тайма с преимуществом в два мяча, отличились Душан Влахович и Альваро Мората. Впрочем, во второй половине встречи гости сумели отыграться благодаря автоголу Алекса Сандро и голу Сергея Милинковича-Савича.

"Ювентус", набрав 70 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 63 очками остался на пятой позиции.

"Ювентус" – "Лацио" - 2:2 (2:0)
Голы: Влахович, 10 - 1:0, Мората, 36 - 2:0, Алекс Сандро, 51 (автогол) - 2:1, Милинкович-Савич, 90+6 - 2:2

"Ювентус": Перин, Кьеллини (де Лигт, 18), Бонуччи, Алекс Сандро, Локателли (Аке, 62), Миретти, Куадрадо, Мората (Пеллегрини, 62), Дибала (Палумбо, 78), Бернардески, Влахович (Кин, 62).

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Габаррон, Марушич, Луис Альберто (Башич, 76), Катальди (Лейва, 77), Милинкович-Савич, Ладзари (Раду, 84), Дзакканьи, Фелипе Андерсон, Жоване Кабрал (Педро, 52).

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