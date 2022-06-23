"Ювентус" может вернуть Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к португальскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением португальца в летнее трансферное окно. Роналду может согласиться на возвращение, так как он недоволен трансферной политикой манкунианцев.

Напомним, что Роналду ранее играл за "Ювентус" с 2018 по 2021 годы и забил 101 гол в 134 матчах.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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