"Ювентус" может вернуть полузащитника из "Челси"

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"Ювентус" может вернуть полузащитника из "Челси"

Фото: инстаграм Дениса Закарии/Автор неизвестен

Швейцарский полузащитник Денис Закария в зимнее трансферное окно может вернуться в "Ювентус" из "Челси", сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, футболист недоволен тем, что его не выпускают на поле в лондонском клубе. Из-за этого он даже попросил о встрече с совладельцем клуба Тоддом Боули и главным тренером Грэмом Поттером. В нынешнем сезоне он не провел за "аристократов" ни одного матча.

25-летний Закария перешел в "Челси" из "Ювентуса" минувшим летом на правах аренды. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2026 года.

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