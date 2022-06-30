"Ювентус" может совершить крупный обмен с "Ливерпулем"

Теги ювентусливерпульадриан рабьороберто фирминотрансферы

"Ювентус" может совершить крупный обмен с "Ливерпулем"

Фото: твиттер Роберто Фирмино/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Ливерпуля" Роберто Фирмино, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб готов заплатить за футболиста определенную сумму, а также отдать французского полузащитника Адриена Рабьо.

В минувшем сезоне 30-летний Фирмино провел за "Ливерпуль" 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. На счету 27-летнего Рабьо две голевые передачи в 45 поединках за "Ювентус".

Не пропустите: Бернардески покинул "Ювентус". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" готовится объявит о переходах двух игроков

"Барселона" готовится объявит о переходах двух игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов