"Ювентус" может совершить крупный обмен с "Ливерпулем"

Фото: твиттер Роберто Фирмино/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Ливерпуля" Роберто Фирмино, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянский клуб готов заплатить за футболиста определенную сумму, а также отдать французского полузащитника Адриена Рабьо.

В минувшем сезоне 30-летний Фирмино провел за "Ливерпуль" 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. На счету 27-летнего Рабьо две голевые передачи в 45 поединках за "Ювентус".

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