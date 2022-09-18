"Ювентус" может серьезно наказать Аллегри

Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен

Руководство "Ювентуса" может оштрафовать главного тренера команды Массимилиано Аллегри, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, причиной возможного финансового наказания является тот факт, что наставник дал интервью без разрешения руководства клуба. В данном интервью тренер раскритиковал футболистов за отсутствие мотивации, а также высмеял слухи о своей отставке.

В нынешнем сезоне "Ювентус" одержал всего две победы в девяти матчах. В чемпионате Италии туринский клуб занимает лишь восьмое место, а в Лиге чемпионов проиграл два матча из двух.

Не пропустите: "Ювентус" не уволит Аллегри: названа причина. | https://dailysports.net