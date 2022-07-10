"Ювентус" может подписать хавбека "Арсенала"

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"Ювентус" может подписать хавбека "Арсенала"

Фото: твиттер Лукаса Торрейры/Автор неизвестен

Уругвайский полузащитник лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра может перейти в туринский "Ювентус", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, представители футболиста вышли на руководство итальянского клуба и предложили услуги своего клиента. "Юве" рассматривает возможность приобретения игрока. "Канониры" готовы избавиться от уругвайца, так как на него не рассчитывает главный тренер Микель Артета.

В прошлом сезоне 26-летний Торрейра выступал за "Фиорентину" на правах аренды, провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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