"Ювентус" может перехватить трансферную цель "Наполи"

Фото: твиттер Джакомо Распадори/Автор неизвестен

"Ювентус" вступил в борьбу за нападающего "Сассуоло" и сборной Италии Джакомо Распадори, сообщает Il Giornale.

По сведениям источника, туринский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в "Сассуоло" за 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне 22-летний Распадори провел за "Сассуоло" 38 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Ювентус" нацелился на лидера "Лацио". | https://dailysports.net