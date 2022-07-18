"Ювентус" может перехватить трансферную цель "Интера"

Фото: твиттер Глейсона Бремера/Автор неизвестен

"Ювентус" вступил в борьбу за бразильского защитника "Торино" Глейсона Бремера, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто в своем твиттере.

По сведениям источника, туринский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Юве" Бремер может стать заменой голландскому защитнику Маттейсу де Лигту, который близок к переходу в "Баварию". Ранее сообщалось, что бразильца хочет купить "Интер", а "Торино" оценивает игрока в 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний Бремер провел за "Торино" 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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