"Ювентус" может найти замену Погба в "Атлетико"

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"Ювентус" может найти замену Погба в "Атлетико"

Фото: твиттер Сауля Ньигеса/Автор неизвестен

"Атлетико" согласился расстаться с хавбеком Саулем, который прошлый сезон проводил на правах аренды в "Челси".

По данным As, "матрасники" готовы вновь отдать 27-летнего испанца в аренду в другой клуб.

В ближайшее время окружение Сауля начнет переговоры о переходе в "Ювентус", которому нужна замена Полю Погба. Напомним, что француз может пропустить полгода из-за травмы.

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