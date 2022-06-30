"Ювентус" может купить защитника ПСЖ вместо де Лигта

Фото: твиттер Преснеля Кимпембе/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к центральному защитнику "Пари Сен-Жермен" Преснелю Кимпембе, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает француза в качестве замены голландскому защитнику Маттейсу Де Лигту, которым интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В минувшем сезоне 26-летний Кимпембе провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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