"Ювентус" может купить защитника ПСЖ вместо де Лигта

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"Ювентус" может купить защитника ПСЖ вместо де Лигта

Фото: твиттер Преснеля Кимпембе/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к центральному защитнику "Пари Сен-Жермен" Преснелю Кимпембе, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает француза в качестве замены голландскому защитнику Маттейсу Де Лигту, которым интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В минувшем сезоне 26-летний Кимпембе провел за ПСЖ 41 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Ювентус" определил два варианта в качестве замены де Лигту. | https://dailysports.net
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