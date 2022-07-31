"Ювентус" может купить форварда "Аталанты"

Фото: твиттер Луиса Муриэля/Автор неизвестен

"Ювентус" проявляет интерес к нападающему "Аталанты" и сборной Колумбии Луису Муриэлю, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, туринский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Бергамцы оценивают игрока в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне 31-летний Муриэль провел за "Аталанту" 39 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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