"Ювентус" может купить Арнаутовича

Фото: твиттер "Болоньи"/Автор неизвестен

"Ювентус" проявляет интерес к нападающему "Болоньи" и сборной Австрии Марко Арнаутовичу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, туринский клуб может купить форварда в летнее трансферное окно и уже провел переговоры с его агентом. Впрочем, трансфер возможен лишь в том случае, если "Ювентус" покинет форвард Мойсе Кин.

В прошлом сезоне 33-летний Арнаутович провел за "Болонью" 34 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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