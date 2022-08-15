"Ювентус" может купить Арнаутовича

Теги ювентусболоньямарко арнаутович

"Ювентус" может купить Арнаутовича

Фото: твиттер "Болоньи"/Автор неизвестен

"Ювентус" проявляет интерес к нападающему "Болоньи" и сборной Австрии Марко Арнаутовичу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, туринский клуб может купить форварда в летнее трансферное окно и уже провел переговоры с его агентом. Впрочем, трансфер возможен лишь в том случае, если "Ювентус" покинет форвард Мойсе Кин.

В прошлом сезоне 33-летний Арнаутович провел за "Болонью" 34 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Интер" и "Милан" отказались от Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с Икарди

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с Икарди

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов