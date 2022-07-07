"Ювентус" может купить 3-4 игроков в случае продажи де Лигта

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"Ювентус" может купить 3-4 игроков в случае продажи де Лигта

Фото: твиттер Маттейса де Лигта/Автор неизвестен

"Ювентус" может купить 3-4 футболистов в случае продажи голландского защитника Маттейса де Лигта, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, туринский клуб проявляет интерес к защитникам Калиду Кулибали ("Наполи") и Николе Миленковичу ("Фиорентина"), а также полузащитнику Николо Дзаньоло ("Рома"). Также не исключается вариант с возвращением нападающего Альваро Мораты ("Атлетико").

Ранее сообщалось, что интерес к де Лигту проявляют "Бавария", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". "Ювентус" может продать голландца за 90-100 миллионов евро.

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