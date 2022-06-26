"Ювентус" лидирует в борьбе за Дзаньоло

Фото: твиттер Николо Дзаньоло/Автор неизвестен

"Ювентус" является фаворитом в борьбе за полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, футболист хочет перейти именно в туринский клуб. "Рома" оценивает игрока в 50 миллионов евро. Хавбеком также интересуются "Милан" и "Тоттенхэм".

В минувшем сезоне 22-летний Дзаньоло провел за "Рому" 42 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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