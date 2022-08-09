"Ювентус" лидирует в борьбе за Депая

Фото: твиттер Мемфиса Депая/Автор неизвестен

Голландский нападающий "Барселоны" Мемфис Депай может перейти в "Ювентус", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб является фаворитом в борьбе за футболиста и предлагает ему двухлетнее соглашение. Впрочем, трансфер состоится лишь в том случае, если форвард расторгнет контракт с каталонцами и станет свободным агентом.

В прошлом сезоне 28-летний Депай провел за "Барселону" 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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