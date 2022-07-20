"Ювентус" купил лучшего защитника Серии А

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ювентуса" на официальном сайте объявила о переходе бразильского защитника "Торино" Глейсона Бремера.

Сумма трансфера составила 40 миллионов евро и может увеличиться еще на семь миллионов за счет бонусов. Футболист заключил с туринским клубом контракт до лета 2027 года. В прошлом сезоне Бремер был признан лучшим защитником Серии А.

25-летний Бремер выступал за "Торино" с 2018 года. Всего он провел за клуб 110 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Атлетико Минейро".

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