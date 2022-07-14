"Ювентус" купил итальянского защитника

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"Ювентус" купил итальянского защитника

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ювентуса" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Дженоа" Андреа Камбьязо.

Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро. Футболист заключил с туринским клубом контракт до лета 2027 года.

22-летний Камбьязо выступал за "Дженоа" с 2017 года. Всего он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Сдавался в аренду "Альбиссоле", "Савоне", "Алессандрии" и "Эмполи". За молодежную сборную Италии сыграл пять матчей.

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