"Ювентус" избавился от Рэмзи

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ювентуса" на официальном сайте объявила о расставании с валлийским полузащитником Аароном Рэмзи.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2023 года. За это хавбек получил около четырех миллионов евро.

31-летний Рэмзи выступал за "Ювентус" с 2019 года. Всего он провел за клуб 69 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Сдавался в аренду в "Рейнджерс". Ранее играл за "Кардифф Сити", "Арсенал" и "Ноттингем Форест". За сборную Уэльса сыграл 72 матча и забил 20 голов. 3-кратный обладатель Кубка Англии, 3-кратный обладатель Суперкубка Англии, чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии.

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