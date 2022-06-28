"Ювентус" интересуется итальянским талантом

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"Ювентус" интересуется итальянским талантом

Фото: твиттер Андреа Камбьяссо/Автор неизвестен

"Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Дженоа" Андреа Камбьязо, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, представители туринского клуба несколько дней назад присутствовали на товарищеском матче между "Дженоа" и "Салернитаной" и следили за игрой молодого футболиста.

В прошлом сезоне 22-летний Камбьязо провел за "Дженоа" 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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