"Ювентус" интересуется итальянским талантом
Фото: твиттер Андреа Камбьяссо/Автор неизвестен
"Ювентус" проявляет интерес к защитнику "Дженоа" Андреа Камбьязо, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, представители туринского клуба несколько дней назад присутствовали на товарищеском матче между "Дженоа" и "Салернитаной" и следили за игрой молодого футболиста.
В прошлом сезоне 22-летний Камбьязо провел за "Дженоа" 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Милан
|27
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|26
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
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|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|26
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|15
|Торино
|26
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|Сампдория
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|Дженоа
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|Лечче
|27
|25
|19
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|26
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