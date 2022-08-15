"Ювентус" и ПСЖ пока не могут договориться о переходе Паредеса

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"Ювентус" и ПСЖ пока не могут договориться о переходе Паредеса

Фото: твиттер Леандро Паредеса/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" пока не может договориться о переходе полузащитника "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредеса, сообщает журналист Маттео Моретто в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа. ПСЖ согласен на аренду, но хочет включить в договор пункт об обязательном выкупе трансфера игрока.

В нынешнем сезоне 28-летний Паредес провел за ПСЖ три матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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