"Ювентус" и Погба все еще не могут договориться о зарплате

Фото: твиттер Погба\Автор неизвестен

"Ювентус" хочет вернуть в команду французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который уже летом станет свободным агентом.

Как сообщает издание Goal, туринский гранд предложил хавбеку трехлетнее соглашение с окладом в 7.5 миллионов евро за сезон и крупными бонусами.

По информации источника, сам Погба хочет зарабатывать 11 миллионов в год. Именно такая разница в предложении и запросах не дает сторонам оформить соглашение.

В нынешнем сезоне француз сыграл в 20 матчах АПЛ, в которых забил 1 гол и отдал девять результативных передач.

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