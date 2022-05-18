"Ювентус" и Погба все еще не могут договориться о зарплате
Фото: твиттер Погба\Автор неизвестен
"Ювентус" хочет вернуть в команду французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который уже летом станет свободным агентом.
Как сообщает издание Goal, туринский гранд предложил хавбеку трехлетнее соглашение с окладом в 7.5 миллионов евро за сезон и крупными бонусами.
По информации источника, сам Погба хочет зарабатывать 11 миллионов в год. Именно такая разница в предложении и запросах не дает сторонам оформить соглашение.
В нынешнем сезоне француз сыграл в 20 матчах АПЛ, в которых забил 1 гол и отдал девять результативных передач.
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|Болонья
|26
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|Сассуоло
|26
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|Удинезе
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