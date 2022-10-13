"Ювентус" и "Милан" поборются за хавбека сборной Аргентины

Фото: твиттер Родриго де Пауля/Автор неизвестен

"Ювентус" и "Милан" проявляют интерес к полузащитнику "Атлетико" и сборной Аргентины Родриго де Паулю, сообщает El Mundo Deportivo/

По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Мадридцы оценивают игрока в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний де Пауль провел за "Атлетико" девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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