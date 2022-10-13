"Ювентус" и "Милан" поборются за хавбека сборной Аргентины

Теги ювентусмиланатлетико мадридродриго де пауль

"Ювентус" и "Милан" поборются за хавбека сборной Аргентины

Фото: твиттер Родриго де Пауля/Автор неизвестен

"Ювентус" и "Милан" проявляют интерес к полузащитнику "Атлетико" и сборной Аргентины Родриго де Паулю, сообщает El Mundo Deportivo/

По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Мадридцы оценивают игрока в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний де Пауль провел за "Атлетико" девять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Ювентус" вновь теряет Ди Марию. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Позор "Стяуа", феерия "Фиорентины", успех "Вильярреала": результаты Лиги Конференций 13 октября

Позор "Стяуа", феерия "Фиорентины", успех "Вильярреала": результаты Лиги Конференций 13 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов