"Ювентус" хочет вернуть Конте

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"Ювентус" хочет вернуть Конте

Фото: твиттер Антонио Конте/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к главному тренеру лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте, сообщает журналист Танкреди Палмьери в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с возвращением наставника, который тренировал команду с 2011 по 2014 года и приводил ее к трем чемпионским титулам Серии А.

Кроме того, туринцы интересуются главным тренером "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

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