"Ювентус" хочет пригласить Зидана

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"Ювентус" хочет пригласить Зидана

Фото: твиттер Зидана\Автор неизвестен

 

Французский специалист Зинедин Зидан, который находится без работы после ухода из мадридского "Реала" прошлым летом, заинтересовал топ-клуб Серии А, сообщает Todofichajes.

По информации источника, в назначении француза на пост главного тренера заинтересован туринский "Ювентус", в котором он ранее выступал в качестве игрока.

Отмечается, что руководители "старой синьоры" недовольны результатами команды под руководством Массимилиано Аллегри и хотят назначить нового тренера.

Кандидатура Зидана считается приоритетной.

Сообщается, что президент "Ювентуса" Андреа Аньелли уже общался с французом и сделал ему предложение.

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