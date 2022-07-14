"Ювентус" хочет купить защитника "Арсенала"

Фото: твиттер Габриэла Магальяэса/Автор неизвестен

"Ювентус" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Арсенала" Габриэлу Магальяэсу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб уже сделал предложение по трансферу бразильца. В составе туринского клуба он может заменить голландца Маттейса де Лигта, который близок к переходу в "Баварию".

В прошлом сезоне 25-летний Магальяэс провел за Арсенал" 39 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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