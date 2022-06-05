"Ювентус" хочет купить сына Симеоне: названа сумма трансфера

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"Ювентус" хочет купить сына Симеоне: названа сумма трансфера

Фото: твиттер Джованни Симеоне/Автор неизвестен

"Ювентус" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Кальяри" Джованни Симеоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, туринский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 15 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 26-летний Джованни, который является сыном главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, выступал за "Верону" на правах аренды. Форвард провел 37 матчей, забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с "Кальяри" действует до лета 2024 года.

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