"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за Пау Торреса

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"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за Пау Торреса

Фото: твиттер Пау Торреса/Автор неизвестен

"Ювентус" начал переговоры по трансферу защитника "Вильярреала" и сборной Испании Пау Торреса, сообщает Eurosport.

По сведениям источника, итальянский клуб готов заплатить за футболиста 40-45 миллионов евро. При этом "подводники" оценивают игрока в 50 миллионов, хотя его отступные составляют 65 миллионов. В составе "Юве" испанец может заменить голландского защитника Маттейса де Лигта, который близок к переходу в "Баварию".

В прошлом сезоне 25-летний Торрес провел за "Вильярреал" 46 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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