"Ювентус" готов заплатить круглую сумму за лидера "Лацио"

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"Ювентус" готов заплатить круглую сумму за лидера "Лацио"

Фото: твиттер Милинковича-Савича\Автор неизвестен

Полузащитник "Лацио"  Сергей Милинкович-Савич может перейти в "Ювентус" в зимнее трансферное окно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, за сербского футболиста готовы сделать предложение в размере € 50+10 млн.

Источник при этом пишет, что подписать 27-летнего футболиста будет сложно.

Дело в том, что президент "Лацио" Клаудио Лотито против того, чтобы Милинкович-Савич перешёл в итальянский клуб.

В текущем сезоне сербский полузащитник в 12 матчах нынешнего сезона забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

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