"Ювентус" готов отпустить Пьяцу в другой клуб Серии А
Фото: твиттер Марко Пьяцы/Автор неизвестен
Хорватский полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца может перейти в "Сампдорию", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, генуэзский клуб предложил футболисту контракт до лета 2025 года. "Юве" готов отпустить игрока бесплатно.
27-летний Пьяца выступает за "Ювентус" с 2016 года, но последние четыре года регулярно сдается в аренду. Хорват играл за "Шальке", "Фиорентину", "Андерлехт", "Дженоа" и "Торино".
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|Команда
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17