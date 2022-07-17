"Ювентус" готов отпустить Пьяцу в другой клуб Серии А

Фото: твиттер Марко Пьяцы/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца может перейти в "Сампдорию", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, генуэзский клуб предложил футболисту контракт до лета 2025 года. "Юве" готов отпустить игрока бесплатно.

27-летний Пьяца выступает за "Ювентус" с 2016 года, но последние четыре года регулярно сдается в аренду. Хорват играл за "Шальке", "Фиорентину", "Андерлехт", "Дженоа" и "Торино".

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