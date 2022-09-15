"Ювентус" дома проиграл "Бенфике"
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" на выезде обыграла "Ювентус" со счетом 2:1.
Победу португальскому клубу принесли голы Жоау Мариу и Давида Нереса. У хозяев отличился Аркадиуш Милик.
"Ювентус" Италия – "Бенфика" Португалия - 1:2 (1:1)
Голы: Милик, 4 - 1:0, Мариу, 43 (с пенальти) - 1:1, Нерес, 55 - 1:2
"Ювентус": Перин, Бонуччи, Данило, Бремер, Куадрадо (Де Шильо, 58), Костич (Кин, 70), Паредес, Маккенни, Миретти (Ди Мария, 58), Милик (Фаджоли, 70), Влахович.
"Бенфика": Влаходимос, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Дракслер, 86), Рафа Силва (Диогу Гонсалвеш, 86), Флорентину, Фернандес (Эурснес, 81), Нерес (Шикинью, 81), Гонсалу Рамуш (Муса, 81).
Не пропустите: ПСЖ одержал волевую победу над "Маккаби". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Расписание матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы
-
Главные новости дня: 14 сентября
-
Победы "Реала", "Ман Сити" и ПСЖ: результаты Лиги чемпионов 14 сентября
-
"Челси" упустил победу над "Ред Булл Зальцбург"
-
"Ювентус" дома проиграл "Бенфике"
-
ПСЖ одержал волевую победу в Израиле. Месси забил
-
Холанд принес "Манчестер Сити" победу над дортмундской "Боруссией"
-
"Реал" не без труда победил "РБ Лейпциг"
-
Талант "Шахтера" Мудрик отреагировал на интерес из Англии
-
Гвардиола назвал цель "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
-
Верратти рассказал о несостоявшемся переходе в "Милан"
-
Фанаты "Порту" сорвали злость на главном тренере после позора команды в Лиге чемпионов
-
Брат Погба арестован за шантаж Поля
-
"Шахтер" не смог обыграть "Селтик" в Лиге чемпионов
-
"Милан" уверенно обыграл загребское "Динамо"
-
Месси пытался уладить конфликт Неймара и Мбаппе
-
Фанаты "МЮ" оригинально выразили протест против владельцев клуба (фото)
-
В Англии предложили проводить матч всех звезд
-
Дортмундская "Боруссия" вступила в борьбу за лидера киевского "Динамо"
-
Венгер оценил шансы "Арсенала" выиграть АПЛ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4