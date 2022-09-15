"Ювентус" дома проиграл "Бенфике"

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"Ювентус" дома проиграл "Бенфике"

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" на выезде обыграла "Ювентус" со счетом 2:1.

Победу португальскому клубу принесли голы Жоау Мариу и Давида Нереса. У хозяев отличился Аркадиуш Милик.

"Ювентус" Италия – "Бенфика" Португалия - 1:2 (1:1)
Голы: Милик, 4 - 1:0, Мариу, 43 (с пенальти) - 1:1, Нерес, 55 - 1:2

"Ювентус": Перин, Бонуччи, Данило, Бремер, Куадрадо (Де Шильо, 58), Костич (Кин, 70), Паредес, Маккенни, Миретти (Ди Мария, 58), Милик (Фаджоли, 70), Влахович.

"Бенфика": Влаходимос, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Дракслер, 86), Рафа Силва (Диогу Гонсалвеш, 86), Флорентину, Фернандес (Эурснес, 81), Нерес (Шикинью, 81), Гонсалу Рамуш (Муса, 81).

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