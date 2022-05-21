"Ювентус" договорился с Погба

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"Ювентус" договорился с Погба

Фото: твиттер Погба\Автор неизвестен

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба близок к переходу в чемпионат Италии.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, француз уже договорился о личном контракте с туринским "Ювентусом" и перейдет туда на правах свободного агента.

По информации источника, стороны согласовали 3-летний контракт с окладом в размере 7,5 миллионов евро в год, который благодаря бонусам может вырасти до 10 миллионов.

Напомним, что Погба уже играл в составе "Ювентуса" с 2012 по 2016 год.

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