"Ювентус" договорился о трансфере Костича

Фото: сайт "Айнтрахта"/Автор неизвестен

"Ювентус" договорился о трансфере полузащитника "Айнтрахта" Филипа Костича.

Стороны уже согласовали сделку, в данный момент ведутся интенсивные переговоры.

По данным источника, немецкий клуб согласился принять предложение туринцев в 17-18 млн евро с учетом бонусов.

В то же время туринский клуб просит, чтобы Костич не играл против "Реала" в матче за Суперкубок УЕФА.

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