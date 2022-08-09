"Ювентус" договорился о трансфере Костича
Фото: сайт "Айнтрахта"/Автор неизвестен
"Ювентус" договорился о трансфере полузащитника "Айнтрахта" Филипа Костича.
Стороны уже согласовали сделку, в данный момент ведутся интенсивные переговоры.
По данным источника, немецкий клуб согласился принять предложение туринцев в 17-18 млн евро с учетом бонусов.
В то же время туринский клуб просит, чтобы Костич не играл против "Реала" в матче за Суперкубок УЕФА.
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