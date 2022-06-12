"Ювентус" близок к покупке хабвека сборной Хорватии

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"Ювентус" близок к покупке хабвека сборной Хорватии

Фото: твиттер Филипа Костича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник "Айнтрахта" Филип Костич близок к переходу в "Ювентус", сообщает Sky Sport Deutschland.

По сведениям источника, итальянский клуб ведет с немцами переговоры, которые близки к завершению. Сумма трансфера может составить порядка 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне 29-летний Костич провел за "Айнтрахт" 43 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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