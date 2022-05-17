"Ювентус" близок к подписанию нового контракта с де Лигтом

Фото: твиттер де Лигта\Автор неизвестен

Голландский центральный защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт близок к подписанию нового соглашения с туринским клубом, сообщает издание Sky Sports.

По информации источника, новый контракт нидерландца будет рассчитано до лета 2026 года, в то время как нынешний договор действует до 2024-го.

Напомним, что "Ювентус" выкупил де Лигта из амстердамского "Аякса" летом 2019 года за 85 миллионов евро.

В составе туринцев он сыграл в 116 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов.

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