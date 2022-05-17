"Ювентус" близок к подписанию нового контракта с де Лигтом
Фото: твиттер де Лигта\Автор неизвестен
Голландский центральный защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт близок к подписанию нового соглашения с туринским клубом, сообщает издание Sky Sports.
По информации источника, новый контракт нидерландца будет рассчитано до лета 2026 года, в то время как нынешний договор действует до 2024-го.
Напомним, что "Ювентус" выкупил де Лигта из амстердамского "Аякса" летом 2019 года за 85 миллионов евро.
В составе туринцев он сыграл в 116 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов.
Также не пропустите: Клопп высказался об интересе "Ливерпуля" к Мбаппе. | https://dailysports.net
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Барселона" отказалась от Гайя и Солера
-
"Реал" летом может продать двух испанцев
-
Фердинанд высказался о будущем Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
1
ПСЖ на прошлой неделе делал фантастическое предложение Мбаппе. Сейчас парижане сдались
-
"Бетис" может вернуть Ло Чельсо
-
"Валенсия" предложила "Барселоне" двух своих капитанов
-
Финансовые проблемы "Барселоны" продолжаются: подробности
-
"Ювентус" близок к подписанию нового контракта с де Лигтом
-
Клопп высказался об интересе "Ливерпуля" к Мбаппе
-
Газинский покинет "Краснодар"
-
"Реал" может подписать Оспину на замену Лунину. Андрей хочет больше играть
-
"Спортинг" выкупил защитника у "Манчестер Сити"
-
"Барселона" работает над трансферами двух защитников "Челси"
-
Стало известно, когда "Реал" объявит о подписании Мбаппе. Килиан сделает это раньше
-
Главные новости дня: 16 мая
-
Победы "Милана" и "Интера", потеря "Ювентуса", позор "Фиорентины": результаты 37-го тура Серии А
-
"Арсенал" проиграл "Ньюкаслу" и может не попасть в ЛЧ
-
"Ювентус" на 96-й минуте упустил победу над "Лацио"
-
Мане обошел Салаха в рейтинге претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal
-
Мбаппе еще не подписал контракт с "Реалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17