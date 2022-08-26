"Ювентус" арендовал форварда "Марселя"

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"Ювентус" арендовал форварда "Марселя"

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

Польский нападающий "Марселя" Аркадиуш Милик ближайший сезон проведет в "Ювентусе" на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, за аренду футболиста итальянский клуб заплатит 800 тысяч евро.

Такую же сумму "Марсель" получит в том случае, если будет выполнен ряд определённых условий.

По окончании соглашения "Ювентус" сможет выкупить права на игрока за 7 млн.

В нынешнем сезоне Милик принял участие в двух матчах французской Лиги, не отметившись результативными действиями. 

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